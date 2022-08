Como, si allaga l'appartamento sopra l'archivio di Stato: a rischio documenti di valore

Intervento di soccorso tecnico urgente svolto oggi 20 agosto dai vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio a Como via Dante 8, per l'allagamento di un appartamento che si trova proprio sopra l'archivio di Stato di Como. I vigili del fuoco hanno trovato la grossa falla: purtroppo l'acqua fuoriuscita è finita anche nel magazzino dell'archivio intaccando alcuni armadi che contengono documenti di valore storico. Insieme ai custodi è stato svuotato tutto il contenuto del magazzino che è stato messo al sicuro. Si stanno nel mentre effettuando le dovute verifiche di sicurezza.