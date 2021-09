Cermenate, spaventoso incendio in una ditta di rifiuti

Intervenuti i vigili del fuco da Como, Lazzate, Cantu', Lomazzo e i tecnici Arpa: le operazioni per spegnere il fuoco sono ancora in corso

È scoppiato oggi 23 settembre a Cermenate in via Santa Maria in Campo uno spaventoso incendio in una ditta che si occupa di trattamento di rifiuti. Ingenti e immediati i socorsi, sono intervenuti i vigili del fuco da Como, Lazzate, Cantu', Lomazzo e i tecnici Arpa (agenzia regionale protezione ambientale) per i rilievi di competenza (biologici e chimici).

Sul posto anche un'ambulanza della croce Azzurra. Al momento non si segnalano feriti ma le operazioni di messa in sicurezza e di spegnimento dell'incendio sono ancora in corso.