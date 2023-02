Ieri sera 20 febbraio intorno alle 22 i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo sono intervenuti urgentemente in via Grigna a Cermenate per domare l'incendio scoppiato in una baracca nel parco della Lura.

Non si segnalano feriti. Sul posto due squadre di pompieri. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'evento.