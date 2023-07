Oggi pomeriggio 7 luglio i vigili del fuoco intorno alle ore 18:30 sono intervenuti a Cermenate via De Gasperi per l'incendio di una macchina in un posteggio con nelle vicinanze altri veicoli e camion/rimorchio, che sono stati fatti rimuovere.

Non si segnalano feriti. Indagini in corso.