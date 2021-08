Sono intervenuti urgentemente i vigili del fuoco di via Valleggio a Canate con Bernate in via Pascoli. Erano quasi le due di notte eun furgone stava andando a fuoco. Il veicolo era posteggiato sulla strada pubblica e al momento non sono note le motivazioni per cui abbia preso fuoco. Indagini in corso per capire se si tratta di un atto doloso o meno. Non si segnalano feriti.