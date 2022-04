Incendio in una casa a Casnate: in due finiscono all'ospedale

Dramma sfiorato questa mattina 19 aprile a Casnate con Bernate dove un incendio è divampato in un'abitazione in via Ortigiara. Secondo le primissime ricostruzioni alcuni mobili all'interno della casa, per motivi ancora da stabilire, avrebbero preso fuoco. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco da Como e da Cantù che hanno prontamente evitato che le fiamme si propagassero in tutta la casa. Due dei residenti sono stati prima visitati sul posto dal personale del 118 e poi portati all'ospedale.