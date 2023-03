Incendio in un appartamento a Mariano Comense: evacuati i residenti

Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute ieri sera 5 marzo alle 20.50 in via Matteotti a Mariano Comense per domare le fiamme di un appartamento dove era scoppiato un incendio. Fortunatamente non si segnalano feriti ma per precauzione è stato necessario evacuare gli occupanti il fabbricato. Rimane impraticabile l'appartamento dove è scoppiato l'incendio. Al momento non sono ancora note le dinamiche.