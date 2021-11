Terribile incendio a Costa Masnaga, capannone in fiamme: dieci squadre dei vigili del fuoco in azione

Sono in azione dieci squadre dei vigili del fuoco, al lavoro con autopompaserbatoio, autobotte, autoscala e carroaria. A prendere fuoco il capannone di una ditta tessile che si trova a Costa Masnaga nel lecchese ma al confine con la provincia di Como (Lambrugo). Data la potenza dell'incendio i vigili del fuoco di Como e Erba stanno operando in aiuto dei colleghi di Lecco. Il capannone si trova in via Papa Giovanni XXIII.

L'intervento, iniziato intorno alle 10 di lunedì 29 novembre, è tuttora in corso (scriviamo alle 12.30). La colonna di fumo è ben visibile anche in lontananza, qui un video da Albavilla. Al momento non si segnalano feriti.

La colonna di fumo (foto di Tiziana Rinaldi da LeccoToday)