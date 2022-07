Fiamme e fumo a Veniano: incendio in un capanno

La siccità non aiuta e gli interventi per spegnere incendi sono sempre piu' numerosi anche nel Comasco. Oggi 23 luglio sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco a Veniano per spegnere l'incendio che stava avvolgendo un capanno. L'intervento di soccorso tecnico urgente è avvenuto intorno alle 13.30 in via Croce in un terreno privato. Sono intervenute due squadre da Appiano Gentile e Como con l'autobotte per lo spegnimento del fuoco e messa in sicurezza della zona. Non ci sono state conseguenze per persone.