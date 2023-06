Incendio nell'azienda di cosmetici a Cantù: grande spavento tra i dipendenti

I vigili del fuoco da Cantù e da Como sono intervenuti questa mattina 13 giugno alle 07.45 circa a Cantù, in via Cesare Cattaneo per domare un incendio scoppiato in una ditta di cosmetici. A dare l'allarme i dipendenti che hanno visto fuoco fuoriuscire da un miscelatore. Sul posto anche un'ambulanza ma non sono stati necessari i soccorsi perché nessuno dei dipendenti è rimasto coinvolto o intossicato dai fumi.