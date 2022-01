Cantù, all'improvviso l'autobus prende fuoco

Attimi di paura questa mattina intorno alle 7.50 a Cantù in via Ospedale. Un autobus di FNMA ha preso fuoco all'improvviso. L'incendio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dal vano motore. Intervenuti prontamente i vigili del Fuoco del distaccamento di Cantù e la polizia Locale. Non si segnalano feriti anche se lo spavento per i passeggeri e non solo è stato davvero grande.