Fumo sull'autostrada: incendio in un campo di grano a Lomazzo

Circa 600 metri quadrati di di un campo di grano a Lomazzo sono andati in fumo a causa di un incendio. Il rogo è divampato intorno alle 16 del 17 settembre 2022. L'appezzamento di terra è situato tra via del Seprio e via del Fossato, in adiacenza dell'autostrada dove peraltro è arrivato il fumo, senza però causare problemi alla viabilità. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre mezzi e hanno domato le fiamme limitando i danni.