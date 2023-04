Prende fuoco il mezzo che spazza e pulisce le strade: pompieri in azione a Cantù

Vigili del fuoco in azione nella mattina del 26 aprile 2023. Intorno alle ore 8.30 i pompieri sono intervenuti per spegnere un principio d'incendio che ha interessato un mezzo utilizzato per spazzare e pulire le strade. Gli operatori a bordo del mezzo non hanno riportato conseguenze. I pompieri hanno spento in poco tempo l'incendio. Unici disagi sono quelli subiti dalla viabilità in via Montello.