Intervento dei vigili del fuoco nella notte tra il 13 e il 14 giugno, intorno all 3, a Bregnano. In un campo, all'altezza di Via Rosorè una balla di fieno stava bruciando e le fiamme si stavano velocemente dilagando ma grazie all'intervento di due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo, i'incendio è stato domato.