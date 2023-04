Incendio vicino a una bombola di Gpl che perde gas: paura ad Albavilla

Sono stati momenti di grande apprensione quelli vissuti ad Albavilla nella mattina dell'8 aprile 2023. Una depandance è andata a fuoco. Le fiamme hanno arso la struttura e causato danni pressoché irreparabili ma non si sono registrati feriti. Il piccolo fabbricato di circa 20 metri quadrati è andato distrutto, ma a far paura è stata la presenza di una bombola di Gpl nelle immediate vicinanze dell'incendio. La bombola, tra l'altro, presentava una perdita. I pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio e a rimuovere e mettere in sicurezza la bombola di gas.