Bellagio, a fuoco un tetto vicino alle scuole: cinque squadre dei vigili del fuoco in azione

Intervento di oggi 18 aprile dei vigili del fuoco di Cantù, Canzo e Erba in via Domenico Vitali a Bellagio per spegnere un incendio sul tetto di una villetta. Per domare l'incendio sul posto 5 squadre dei vigili de fuoco. La villetta il cui tetto è andato a fuoco è nella stessa via e non lontano da alcune scuole che comunque oggi erano chiuse per le vacanze di Pasqua. Non si segnalano feriti ma il tetto risulta in gran parte danneggiato.