Barni, l'uomo ustionato nell'auto in fiamme è in prognosi riservata al Niguarda

Una tragedia le cui dinamiche sono ancora da chiarire quella accaduta ieri 23 gennaio a Barni. Un'auto intorno alle 14 ha preso fuoco e il conducente è rimasto avvolto nelle fiamme dell'incendio ma è riuscito a chiedere aiuto e a sopravvivere. L'elisoccorso è decollato da Como Villa Guardia ed ha portato il ferito all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Il paziente si trova in rianimazione in condizioni gravi. Ha riportato ustioni di 2° e 3° grado sul 40% del corpo e si trova ancora in prognosi riservata.

All'arrivo dei vigili de fuoco la vettura stava già bruciando copiosamente e la persona, in stato confusionale, è stata affidata alle cure del 118.