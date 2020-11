Incendio nei boschi di colle Baradello

Un brutto incendio è scoppiato oggi, 29 novembre, in zona colle Baradello a Como. Sul posto ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento (mentre scriviamo sono le 13.10 circa) i vigili del fuoco di Como e un elicottero della protezione civile. Ad andare in fiamme, per motivi ancora da stabilire, la zona boschiva circostante.

(Nel video la colonna di fumo vista da un'abitazione nelle vicinanze)

