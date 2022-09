Autocarro in fiamme sulla Pedemontana

I vigili del fuoco delle sedi di Como, Lomazzo e Seregno sono intervenute oggi 20 settembre alle 19 per lo spegnere l'incendio su un autocarro bisarca sulla Pedemontana, allo svincolo Lentate sul Seveso in direzione Milano. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa ma non è stato necessario ospedalizzare l'uomo alla guida del mezzo, un 59enne che non ha riportato ferite. Non risultano coinvolti altri mezzi.