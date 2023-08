Ieri sera 29 agosto a Carimate, intorno alle 23.10 circa, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cantù per incendio a un'autovettura con danni da irraggiamento anche ad una cabina Enel. Il veicolo si trovava in via delle Ginestre.

Non si segnalano feriti. Non sono ancora chiare le cause che hanno generato l'incendio.