I vigili del fuoco dei distaccamenti di Appiano Gentile e Lomazzo sono intervenuti ieri sera 11 luglio intorno alle 22 sull'autostrada A9 per spegnere le fiamme di un'auto, un Maggiolino, che stava prendendo fuoco. Il veicolo si trovava sulla carreggiata in direzione Como, al km 24. Non si segnalano feriti.