Tre auto incendiate a Cernobbio nella notte

Auto incendiate nella notte a Cernobbio. I vigili del fuoco di Como sono dovuti intervenire poco dopole ore 1.30 del 19 giugno 2022 in via Vittorio veneto. Tre auto stavano andando a fuoco Il tempestivo intervento dei pompieri ha limitato i danni alle auto parcheggiate sul lato opposto della strada. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del fatto e capire le cause precise che hanno fatto divampare l'incendio.

