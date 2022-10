Auto incendiata nella notte a Vertemate: il video

Intervento dei vigili del fuoco nella notte intorno alle 3.30 del 18 ottobre 2022 a Vertemate con Minoprio. Un'auto, marca Peugeot, è andata a fuoco mentre si trovava ferma parcheggiata in via del Ri. Le cause dell'incendio non sono state ancora chiarite con precisione ma si pensa si possa essere trattato di un atto doloso. Infatti, la macchina si trovava parcheggiata in quel punto da molto tempo. E' difficile che abbia preso fuoco da sola per un guasto. Sul posto sono intervenute due squadre dei pompieri di Cantù.

