Incendio auto lungo il tratto di Pedemontana che dall'autostrada A9 porta allo svincolo di via Tentorio a Como. Una macchina è andata a fuoco mentre stava andando. Il conducente ha fatto appena in tempo a fermarsi e a scendere dalla vettura. E' accaduto in galleri. Sono accorse subito due squadre dei vigili del fuoco di Como e Canù che hanno prontamente spento l'incendio. Non si segnalano feriti.