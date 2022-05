Auto incendiata in una garage di Novedrate: evacuato il palazzo

Incendio in un garage di una palazzina di via Como a Novedrate. Poco prima delle ore 21 del 20 maggio 2022 al comando dei vigili del fuoco è arrivata una richiesta di intervento per un'automobile in fiamme. Tre squadre del comando di Como e dei distaccamenti di Cantù e Lomazzo si sono portate immediatamente sul posto. Mentre i pompieri si sono messi subito al lavoro per spegnere l'incendio l'intero stabile è stato evacuato per sicurezza. Non risultano né feriti né intossicati.