Como, auto in fiamme in via Paoli

Auto in fiamme in via Pasquale Paoli a Como. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con urgenza quando una vettura ha preso fuoco mentre stava procendendo in direzione di Grandate. Le cause sono riconducibili a un guasto improvviso. Il conducente è riuscito ad accostare immediatamente la macchina e a mettersi in salvo senza riportare ferite o ustioni. I pompieri hanno impiegato pochi minuti a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza il tratto di strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.