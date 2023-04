Incendio nella notte a Bulgarograsso. I vigili del fuoco si sono mobilitati per un'auto in fiamme intorno alle ore 3. Il veicolo era parcheggiato in via Clerici, nelle immediate vicinanze del Banca Popolare di Sondrio. I pompieri hanno domato in poco tempo il rogo. Non si segnalano feriti e danni ad altre cose e veicoli. Non sono al momento note le cause della combustione.