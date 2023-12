Furgone prende fuoco a Beregazzo con Figliaro

Un van ha preso fuoco questa mattina, 28 dicembre 2023, a Beregazzo con Figliaro. Erano circa le 8.30. Il veicolo stava transitando in via Marconi quando, per cause ancora da accertare, è stato avvolto dalle fiamme. Il conducente ha fatto in tempo a fermare il mezzo e a scendere prima che fosse troppo tardi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Appiano Gentile che hanno domato il rogo. Non si segnalano feriti.