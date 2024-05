Auto incendiata sulla A9

Nella tarda mattinata di oggi. 2 maggio 2024, poco dopo le 11, due mezzi dei vigili del fuoco del comando di Como sono stati chiamati a intervenire sull'autostrada A9 in direzione nord, nei pressi del comune di Montano Lucino, per fronteggiare un incendio che ha coinvolto un'autovettura in transito. Fortunatamente, sia il conducente che il passeggero sono rimasti illesi dall'incidente. Sul luogo dell'incendio, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada e il personale della società Autostrade per l'Italia, per gestire l'incidente e e assicurare la sicurezza del tratto di carreggiata interessato dall'evento. Ancora da ricostruire la dinamica e le cause che hanno scatenato il rogo.

