Auto divorate dalle fiamme nel parcheggio del laghetto: le immagini

Fiamme alte nella tarda serata di ieri, lunedì 24 giugno nel parcheggio del laghetto di Giussano, proprio al confine con Arosio (Como). Un luogo molto frequentato anche da chi arriva da Erba e Cantù e dalla Brianza Comasca. Una Renault Capture distrutta dal fuoco e una Mercedes classe A, danneggiata nel rogo. È di due auto avvolte dalle fiamme - e fortunatamente nessun ferito - il bilancio dell'incendio avvenuto nella tarda serata nel parcheggio del laghetto.

La richiesta di intervento con i mezzi di soccorso, i pompieri e i carabinieri della compagnia di Seregno giunti in via Stelvio, è scattata intorno alle 23. Qui ad andare a fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, era stata un'auto parcheggiata, a quanto appreso, nei pressi del bar. Le fiamme hanno distrutto una Renault e prima di essere spente si sono propagate anche alla Mercedes parcheggiata vicino.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco e i militari dell'Arma hanno avviato le indagini per stabilire le cause all'origine delle fiamme. Nessun ferito.