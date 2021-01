L'asciugatrice prende fuoco: allarme in un'abitazione di Lurate Caccivio

Le fiamme hanno danneggiato tetto e mobilio ma non ci sono stati feriti

Allarme incendio a Lurate Caccivio intorno alle 17.30. In un appartamento mansardato all'ultimo piano di un palazzo di via Prealpi le fiamme si sono sprigionate da un'asciugatrice. Il guasto ha fatto divampare l'incendio che ha danneggiato circa dieci metri quadrati di tetto e alcuni mobili dell'abitazione. I vigili del fuoco di Como sono intervenuti e sono riusciti a domare il rogo prima che causasse danni ben peggiori. Grande spavento per gli occupanti dell'appartamento ma nessuno è rimasto ferito o intossicato.