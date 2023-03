Appiano, incendio al golf club: tetto in fiamme. Un uomo trasportato in ospedale

Intervento di soccorso tecnico urgente questa mattina 7 marzo alle 8.40 circa a Appiano Gentile via al Golf per un incendio. A prendere fuoco il tetto del club La Pinetina nella zona degli spogliatoi femminili delle Spa.

Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco di Como, Appiano Gentile e Lomazzo.

Intervenuti anche i soccorsi del 118 con un'ambulanza Sos di Appiano e la Croce azzurra: un uomo d42 anni è stato trasportato in codice giallo (media gravità) all’ospedale di Tradate. Ancora non si conoscono le cause che hanno generato l'incendio.