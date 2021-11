Alserio, incendio in un appartamento: sei persone bloccate all'interno. Morta donna di 82 anni

Oggi 17 novembre intorno alle 11.20 un appartamento in via Carcano ad Alserio ha preso fuoco. L'incendio è divampato velocemente e sei persone sono rimaste bloccate all'interno della casa. Tra loro una donna anziana che è andata in arresto cardiaco ma che ora è in cura ai soccorsi del 118 sopraggiunti. Sul posto 6 squadre dei vigili del fuoco di Como, del distaccamento di Erba e Cantu' dopo aver tratto in salvo le persone rimaste intrappolate nell'appartamento, sono impegnate nello spegnimento dell'incendio che ha interessato il terzo piano della palazzina.

Secondo gli ultimi aggiornamenti le persone coinvolte sarebbero 9: una donna di 82 anni è stata rinvenuta in arresto cardiaco e trasposrtata in codice rosso al Sant'Anna ma purtroppo non ce l'ha fatta. Si chiamava Anna Maria Mambretti.

Un uomo di 73 anni e una donna di 85 portati al Manzoni di Lecco in codice giallo per intossicazione da fumi. Un uomo di 72 anni e una donna di 42 trasportati in ambulanza in codice giallo sempre al Sant'Anna di Como e infine una ragazza di 20 anni, un uomo di 54 e uno di 77 anni in codice verde al Fatebenefratelli di Erba.