Albate, incendio in uno scantinato: tre squadre dei vigili del fuoco per contenere le fiamme

L'incendio è scoppiato intorno alle 12.30 di oggi 6 novembre a Como, località Albate in via Sabotino. Aprendere fuoco, per cause ancora da stabilire, uno scantinato. Le fiamme e i prodotti della combustione si stavano propagando molto velocemente ed erano visibili a chilometri di distanza. Sonointervenute tre squadre dei vigili del fuoco da Como e da Cantu' che hanno impedito che le fiamme raggiungessero le abitazioni limitrofe. Non si segnalano feriti.