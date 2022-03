Incendio a Peglio: le fiamme devastano 3mila metri quadri di alberi e prati

Un grosso incendio ieri sera ieri venerdì 11 marzo 2022 a Peglio in località Bivio del Dosso in prossimità di via Monti.

Le fiamme sono divampate in un'area di 3mila metri quadri dove alberi, prati e vegetazione sono stati devastati dal fuoco. Intervenuti con tre mezzi i vigili del Fuoco di Dongo che giunti sul posto alle 19.30 sono riusciti dopo un duro lavoro di ore a domare l'incendio.