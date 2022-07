Incendio a Drezzo, elicotteri in azione. Fiamme nel bosco: il video

Oggi domenica 10 luglio sono al lavoro da ore i vigili del fuoco di Como per spegnere un incendio a Drezzo. Le fiamme si sono sviluppate nel bosco e nel sottobosco. In azione anche gli elicotteri che molti di voi ci hanno segnalato. Al momento non si hanno altre informazioni ufficiali. L'area coinvolta sembrerebbe piuttosto vasta. In aggiornamento.

Elicottero al campo di via Paoli, Rebbio foto di Mannarino Mirko

Video dell'elicottero in volo di Alessandra Diuzhynova