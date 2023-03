Incendio a Turate, misure cautelative per i cittadini: uscire il meno possibile e finestre chiuse

Il Comune di Turate, dopo l'incendio che si è sviluppato questa mattina 5 marzo in via Como, presso l'azienda Agricarni, ha diramato, anche via social, un comunicato. I cittadini, in via precauzionale e fino alla fine dei controlli da parte di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sono invitati a uscire il meno possibile e a tenere le finestre chiuse fino a nuova comunicazione.