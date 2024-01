San Gottardo, auto a fuoco in galleria: chiuso il traffico ferroviario

Oggi, lunedì 29 gennaio, poco dopo le 08.20, a Faido alla fine della galleria del San Gottardo c'è stato un incendio di un'auto. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un veicolo di una ditta privata di sicurezza ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti della polizia cantonale, Tre Valli Soccorso, i pompieri di Biasca e il settore d'intervento delle FFS che hanno provveduto a spegnere l'incendio. Una volta che i 29 operai sono stati evacuati tramite il treno spegnimento e salvataggio (TSS) sono stati visitati dai militi di Tre Valli Soccorso. Cautelativamente 10 di loro sono stati trasportati all'Ospedale per aver inalato del fumo. Allo stato attuale il traffico ferroviario all'interno della galleria di base è stato interrotto sino a nuovo avviso.