Incendio di rifiuti al Bennet di Tavernola

Un piccolo incendio è divampato nello spazio esterno del centro commerciale Bennet di Tavernola, in via Asiago a Como. Un piccolo cumulo di rifiuti è andato a fuoco per ragioni ancora d chiarire. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 21.30 per spegnere il rogo. Non si segnalano feriti. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire se si sia trattato di un gesto doloso.