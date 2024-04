Incendio in un palazzo di Chiasso: evacuate 50 persone

Poco dopo le 20 di giovedì 4 aprile 2024 in un palazzo di sette piani di Chiasso è divampato un incendio. Il rogo è partito da un appartamento situato al quinto piano dello stabile che si trova in via Luigi Favre. Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, le cause dell'incendio sono ancora da determinare e saranno oggetto di un'inchiesta approfondita. Tuttavia, l'emergenza ha richiesto misure immediate per garantire la sicurezza degli abitanti del palazzo. Pertanto, circa cinquanta inquilini sono stati evacuati come precauzione.

Sul luogo dell'incendio si sono precipitati agenti della polizia cantonale e della polizia comunale di Chiasso, pronti a coordinare le operazioni di soccorso. Inoltre, il servizio autoambulanza Mendrisiotto e i pompieri del Centro soccorso cantonale sono intervenuti per domare le fiamme e garantire la sicurezza della zona circostante.

Fortunatamente, nonostante l'incendio avesse causato preoccupazioni, una persona che si trovava nell'appartamento coinvolto ha riportato solo lievi sintomi di intossicazione, venendo prontamente assistita sul posto. Tuttavia, l'appartamento danneggiato ha subito gravi danni a causa delle fiamme. Per permettere alle autorità di svolgere le operazioni di spegnimento dell'incendio e di rilievo sul luogo, il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico.