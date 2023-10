Incendio nella notte all'Hotel Bazzoni di Tremezzo: evacuati 237 ospiti

Incendio nel cuore della notte a Tremezzo: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire intorno alle ore 3 del 16 ottobre 2023 per domare le fiamme divampate all'Hotel Bazzoni, situato lungo la via Regina. In un primo momento sembrava che il rogo fosse divampato dalla zona cucina. Il principio d’incendio, invece, sarebbe stato determinato dalla combustione di tubi di scarico acque in polietilene, propagandosi poi alla controsoffittatura di un locale adiacente alle scale antincendio. In via precauzionale sono stati evacuati 237 ospiti della struttura. Ad operazioni di soccorso e messa in sicurezza ultimate, gli ospiti sono rientrati nei loro alloggi. Quattro stanze adiacenti alla zona dell'incendio sono state temporaneamente dichiarate non idonee all'uso. Alle operazioni di spegnimento hanno lavorato diverse squadre dei vigili del fuoco di Menaggio. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica esatta dell'incendio.