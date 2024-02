Grida disperate dal 2° piano della casa in fiamme, incendio in centro a Saronno: grave un uomo ustionato

Terribile incendio oggi 14 febbraio in pieno centro a Saronno intorno alle 11.30. Si sentivano urla disperate arrivare dal secondo piano di una palazzina di tre in via Padre Luigi Monti 44. Sarebbe stata una donna ad affacciarsi e cominciare a gridare in cerca d'aiuto mentre la casa andava a fuoco.

I passanti hanno subito chiamato i soccorsi intervenuti prontamente: un fumo denso usciva dalle finestre della casa. Sono 7 le persone coinvolte e trasportate in ospedale. Il più grave è un uomo di 81 anni con ustioni di 2° grado a volto, collo e arti superiori, portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Un 49enne ha riportato invece ustioni di 1° grado al volto ed è stato ricoverato a Legnano. Una donna di 90 anni e un altro paziente sono arrivati al Sant'Anna con sintomi da inalazione da fumo, altre tre persone sono state mandate all'ospedale di Saronno e di Garbagnate sempre per problemi respiratori ma in codice verde. Sul posto l'elisoccorso da Como, l'auto medica, l'auto infermieristica, quattro ambulanze, le squadre dei vigili del fuoco, carabinieri e polizia Locale. Ingenti i danni provocati dalle fiamme all’interno dell’appartamento e alla facciata dell’immobile.