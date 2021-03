Incendio devasta il Parco delle Groane, 40mila metri di boschi in fiamme

La colonna di fumo che si è alzata in cielo ieri, 21 marzo, nel tardo pomeriggio ha allarmato tantissimi cittadini, anche dei paesi limitrofi (come Rovellasca e Rovello Porro) che hanno chiamato ininterrottamente i vigili del fuoco.

Cinquanta uomini in campo per spegnere un maxi incendio che domenica ha avvolto i boschi del Parco delle Groane, in Brianza ma confinanti con la nostra provincia. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con diverse squadre dal comando provinciale di Monza e Brianza.

A prendere fuoco è stata un'area boschiva del polmone verde di circa 40mila metri quadrati, all'altezza di via Sant'Andrea. Proprio qui, a Cogliate, sono confluiti circa dieci mezzi con autobotti da di Bovisio Masciago, Lazzate e Saronno e Carate Brianza, il modulo boschivo di Monza, Lazzate e Lissone e i volontari del Parco delle Groane. Sul posto anche le forze dell'ordine.

Sono aperte le indagini per caprire l'origine dell'incendio.