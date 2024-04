Erano stati espulsi entrambi, ma vivevano nell'ex Ticosa: uno nascondeva hashish

Sabato mattina, le volanti sono intervenute presso lo stabile dismesso ex Ticosa di via Grandi, dove hanno individuato due cittadini extracomunitari privi di documenti che si stavano accampando all'interno del complesso.

Il primo individuo è un marocchino di 25 anni, senza dimora fissa, irregolare e con diversi alias. Ha precedenti di polizia per reati legati all'immigrazione e alla violazione di terreni, e aveva un ordine di espulsione emesso dal prefetto di Como, non rispettato entro i termini stabiliti lo scorso marzo. È stato denunciato in libertà in base alle leggi sull'immigrazione.

Il secondo individuo è un algerino di 31 anni, senza dimora fissa e con diversi alias, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e l'immigrazione clandestina. Non ha mai ottenuto il permesso di soggiorno e sono stati trovati provvedimenti giudiziari pendenti a suo carico. Nonostante sia stato espulso e accompagnato alla frontiera nel 2022 con un divieto di ritorno in Italia per 10 anni, è illegalmente rientrato nel paese. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di dosi di hashish ed è stato sanzionato. È stato arrestato e messo a disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura di Como per il processo direttissimo. Al termine dell'iter giudiziario, sarà trasferito presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio per essere rimpatriato.