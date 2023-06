Il fattorino che si intascava i soldi delle consegne

Andava a fare consegne per la ditta (con sede a Pero- Milano) in cui era assunto ma si intascava il denaro in contante dei pagamenti con contrassegno. In meno di un mese, con consegne fatte nelle province di Como, Milano, Monza e Brianza e Varese aveva intascato quasi 4mila euro. Ma la sua avidità non aveva limiti e l'uomo, un 39enne di origini marocchine ma da tempo residente in Italia, non si è accontentato di intascare solo il denaro contante ma ha deciso di cominciare a trattenersi anche gli assegni. Ed è così che il titolare della ditta, un 42enne di Meda, ha scoperto tutto quando il fattorino si è impossessato di un assegno di 767 euro, relativo a una partita di vini.

Costretto a riconsegnare l’assegno - oramai bloccato -, il 39enne è stato licenziato. Gli immediati accertamenti contabili in azienda hanno poi permesso di risalire a numerosissimi pagamenti fraudolentemente intascati dal fattorino per un ammanco totale di 2.993 euro. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri di Seregno per appropriazione indebita.