Fuoriuscita di acqua in via Delle Busacce

I vigili del fuoco di Como sono dovuti intervenire in via Delle Busacce a San Fermo della Battaglia per fermare una fuoriuscita di acqua da un idrante abbattuto. La causa dell'abbattimento è dovuta quasi certamente a una manovra sbagliata di un veicolo che ha urtato l'idrante e si è poi allontanato. ifficile credere che il conducente non si sia accorto di nulla.