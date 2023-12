Entra nell'hotel in centro a Como in piena notte e aggredisce il portiere

È entrato in un hotel del centro di Como nella notte tra il 29 e il 30 dicembre e dopo aver danneggiato la porta del ristorante ha tentato di rubare dalla cassa. I suoi piani sono andati a rotoli perché uno dei portieri dell'hotel ha sentito un forte rumore dal primo piano ed è andato a vedere cosa stesse succedendo, avvisando il collega di chiamare il 112. L'intruso quando si è accorto della presenza del portiere, lo ha aggredito e, nel tentativo di scappare, lo ha scaraventato a terra. Nel frattempo erano arrivati sia il collega che una volante della polizia di Stato. Gli agenti hanno immobilizzato il malfattore.

Lo sconosciuto, per raggiungere il ristorante, aveva aperto e forzato due porte, ma non ha fatto in tempo ad appropriarsi del contenuto della cassa, perché bloccato prima.

Al termine dei rilievi fotodattiloscopici effettuati in questura, è risultato essere un cittadino marocchino di 24 anni, con vari alias a suo carico, conosciuto per numerosi furti fatti in Svizzera, dove è stato anche arrestato due volte.

Durante la perquisizione l’uomo è stato inoltre trovato in possesso di un telefono cellulare che era stato rubato in provincia di Milano.

Il giovane, dopo essere stato tratto in arresto per tentata rapina e denunciato a piede libero per ricettazione, è stato quindi trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima, che si terrà oggi.