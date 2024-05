Nel marsupio 87 grammi di hashish: fermato e denunciato in via Magenta a Como

I militari della guardia di finanza del Gruppo Como, con il supporto di un'unità cinofila del Gruppo Ponte Chiasso, hanno denucniato un uomo extracomunitario fermato in via Magenta a Como. L'uomo, privo di documenti e permesso di soggiorno, è stato trovato in possesso di 87 grammi di hashish all'interno del suo marsupio. Durante la perquisizione personale, sono stati rinvenuti anche 245 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato denunciato a piede libero alla locale e la droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.