Hashish, MDMA e una serra di marijuana: tre denunciati a Centro Valle Intelvi

Nella serata di venerdì i finanzieri del compagnia di Menaggio hanno eseguito un'operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. In località Centro Valle Intelvi sono stati fermati due individui, un uomo e una donna, entrambi di nazionalità italiana, a bordo della propria auto. Il controllo condotto dalle fiamme gialle con l'ausilio delle unità cinofile del gruppo Ponte Chiasso e di una pattuglia della Tenenza di Oria, ha portato al ritrovamento di sostanze stupefacenti. Per la precisione sono stati trovati 3,5 grammi di marijuana e 19 grammi di hashish. Le dichiarazioni contrastanti dei due individui hanno insospettito i militari che hanno successivamente perquisito il loro domicilio, dove hanno trovato altri 300 grammi di hashish, 3,5 grammi di marijuana e 8,6 grammi di MDMA.

Durante la perquisizione di una delle abitazioni, i finanzieri hanno ampliato le indagini e hanno sequestrato due serre domestiche contenenti 4 piante di marijuana presso l'abitazione di un terzo individuo collegato alla coppia. Inoltre, durante i controlli, una delle persone fermate ha cercato di contattare di nascosto un conoscente per far sparire ulteriori 41 grammi di marijuana. I militari, intervenuti prontamente, hanno impedito la distruzione della droga e hanno denunciato un quarto individuo per favoreggiamento.

Complessivamente sono stati sequestrati 300 grammi di hashish, 51 grammi di marijuana, 81 grammi di resina derivata dalla cannabis, circa 9 grammi di MDMA, 4 piante di marijuana, 2 serre complete di lampade e sistema di ventilazione, 2 bilancini di precisione e oltre 300 bustine di cellophane. In tre sono stati denunciati per coltivazione e detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un quarto soggetto è stato deferito per favoreggiamento.