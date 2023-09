Sfrecciava a 103 km/h sulle strade del Canton Ticino: 24enne italiano non potrà più circolare in Svizzera

La polizia cantonale ieri giovedì 14 settembre, nell'ambito di un controllo della velocità, ha intercettato a Magadino, in via Cantonale, un 24enne automobilista italiano e residente in Italia che circolava a una velocità di 107 chilometri orari (velocità punibile: 103 km/h) dove il limite è di 50. Sono quindi stati avviati i necessari accertamenti da parte della polizia cantonale. Il 24enne è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, gli è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera.